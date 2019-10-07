ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймеров

Долгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посетили Хидео Кодзима и Мадс Микельсен. Кроме того, посетители смогли познакомиться с множеством интересных проектор, среди которых: Death Stranding, DooM Еternal, Cyberpunk 2077, проекты от Blizzard и многое другое. Помимо всего этого посетители смогли поучаствовать в различных конкурсах и квестах, а победители получили множество ценных призов.

Первый день начался довольно активно и большинство компаний уже успело подготовить свои стенды. Среди общей массы особенно выделялась компания Vivo, которая приняла участие на выставке «ИгроМир» совместно с PUBG Mobile. Кажется, мобильная версия PUBG уже успела завоевать сердца многих геймеров. Кроме того, следует отметить, что Vivo является титульным спонсором турнира PUBG MOBILE Club Open 2019. Все это привело к тому, что Vivo представило на выставке свой флагманский смартфон NEX 3, получивший под свое управление все необходимое для современных геймеров, что позволяет максимально комфортно чувствовать себя в любимой игре.

Не получилось обойти стороной и присутствие дочернюю компанию Kingston. Да, речь идет о HyperX. Следует отметить, что HyperX является лидером на рынке памяти и производит качественную игровую периферию. На «ИгроМир 2019» была представлена новая оперативная память HyperX Fury DDR4 RGB, которую можно было увидеть во многих моддинг-проектах на стендах партнеров. Следует отметить, что HyperX Fury DDR4 RGB, как нам кажется, является решением номер 1 для моддинг-проектов и апгрейда практически любой игровой системы. Среди плюсов следует отметить оптимальный баланс между мощностью и дизайном.

Касаемо новых игр, помимо вышеупомянутых, нам удостоилось пообщаться с разработчиками Darksiders Genesis. Те, кто уже знаком с предыдущими частями игры, как нам кажется, будут, несомненно, рады появлению Darksiders Genesis. Следует отметить, что это не продолжение культовой истории, а самое начало.

В игре теперь доступно кооперативное прохождение. Другими словами, приквел Genesis даст возможность испытать свои силы за ранее не изведанных всадниках Апокалипсиса и насладиться игрой совместно со своими друзьями. Далее предлагаем посмотреть видео ролик:

Помимо этого, на выставке было представлено и множество других игр. Взять, к примеру, новый Comanche, который теперь можно будет поиграть в режиме онлайн, сражаясь с другими игроками. Был даже представлен гоночный симулятор на дронах, который позволяет профессионально научиться управлять настоящим дроном.

Внимание геймеров также заинтересовали стенды ThunderX3, Cougar, Gamdias, где было представлено множество интересных новинок, среди которых отдельное внимание следует уделить игровому компьютерному столу от Cougar, который позволит создать для геймеров идеальную среду для работы и развлечений.

Готовые корпуса для вашего ПК, периферия, игровые стулья и даже рюкзаки. Все это можно было найти именно здесь.

Порадовало то, что «ИгроМир 2019» позволил познакомиться с огромным количеством долгожданных игр, среди которых можно отметить Felix the Reaper и A Year of Rain и многие другие. Будем надеяться на то, что более детально изучить их мы сможем уже совсем скоро.

Как и всегда, на выставке можно было порадоваться невероятным количеством умопомрачительного косплея. Удивительно, но некоторым из них удалось даже забрать главные призы известных стендов, среди которых следует отметить iPhone 11 и Xbox One:

AeroCool и вовсе дали возможность каждому посетителю выставки побороться за свой главный приз – полноценный игровой комплект для геймера. Для этого достаточно было сделать любую фотографию на их стенде и оставить заявку.

«ИгроМир 2019», как нам кажется, сумел порадовать многотысячную «армию» геймеров, которые буквально на второй день заполонили выставку и наполнили ее жизнью. Нам лишь остается ждать появления на свет очередных новинок: игр, фильмов, девайсов и всего того, что связывает все эти компании с геймерами.