Игроки Lineage 2 узнают продолжение истории Эльмодерена

Игровая платформа Фогейм объявляет о масштабном обновлении в игре Lineage 2. Оно получило название «Orfen» в честь одного из главных боссов вселенной - гигантской паучихи, которая ненавидит людей и эльфов, за то, что те уничтожили заповедные леса во времена своих междоусобиц. Теперь игрокам станет еще сложнее избегать смерти от цепких паучьих лап.

Кроме того, на протяжении 9 лет все последние обновления игры рассказывали трагичную историю еще одного босса-антагониста - Этиса Ван Этины. Долгое время он пытался возродить Богиню Разрушения и погрузить мир в хаос. Удастся ли ему это? Спустя столько лет развязка наступит именно в Orfen.

Новые боссы, новые монстры и новые локации. Огромный по своим масштабам мир Lineage II стал еще обширней. Окунуться в игру стоит именно сейчас, хотя бы потому что к старту обновления Фогейм запустил несколько событий:Игроки получают с монстров в два раза больше опыта, а значит новички легко смогут догнать старожилов.Во время этого события можно получать ценные награды только за то, что просто заходишь в игру.Подарки бывшим игрокам, которые решили вернуться и посмотреть новый контент.