Игроки Rainbow Six Siege будут получать подарки от Ubisoft за отлов багов.

Ubisoft решила заняться отловом багов в Rainbow Six Siege, запустив Bughunter Program.

Инициатива будет поощрять игроков за нахождение глюков и прочих игровых ошибок, которые мешают геймерам. Чтобы стать условным тестером, нужно зайти на сервер R6Fix и начать поиски. О найденных ошибках стоит сразу же писать в Ubisoft, сформулировав сообщения четко, на английском и с доказательствами в виде скриншотов или видео. Далее команда разработчиков попытается воспроизвести баг и наградит добровольца за находку.

За найденные ошибки игроки будут получать баллы, которые разработчики обменивают на призы каждую пятницу. Например, за отлов трех багов геймеру подарят брелок оперативника Frost с «ногами раптора». Bughunter Program уже заработала, так что «охотники на баги» могут приступать к делу.