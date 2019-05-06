Игроки в Fortnite пропустили крупный ивент из‑за бага

Часть пользователей Fortnite не смогла поучаствовать в событии «Долгожданное возвращение», которое состоялось 4 мая. Разработчики сообщили, что подготовят запись ивента, чтобы игроки могли посмотреть его, а также подарят всем пострадавшим дельтаплан «Иллюзорные крылья».

Его получат все, кто пытался зайти в режим события во время ивента. Если дельтаплан уже есть в вашей коллекции, разработчики компенсируют его сумму В-баксами.

Запись «Долгожданного возвращения» ранее опубликовали на YouTube игроки, которые поучаствовали в событии. В нём пользователям предложили проголосовать за возвращение одного оружия из хранилища, куда разработчики переносили устаревшее снаряжение. Самым популярным выбором оказался пистолет-пулемет с дисковым магазином.