Игроки выбирают путь Paragon в игре Mass Effect

BioWare разработала отличную историю для путей Paragon и Renegade. Игра Mass Effect предлагает игрокам принимать выбор в прохождении. По статистике, которая активно ведется, 92 % игроков выбирают путь Paragon.

Mass Effect - компьютерная игра в жанре ролевого боевика, разработанная студией BioWare и выпущенная Microsoft Game Studios. Игра была выпущена для игровой консоли Xbox 360, затем на Windows.

В конечном итоге студия BioWare изменила способ выбора путей добра и зла (Paragon и Renegade), сделав его менее двоичным. Это сделано для того чтобы помочь игрокам.