Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000 гостей

На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны – тандем тринадцатой международной выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2018» и пятого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2018. Стенды расположились на территории четырех залов огромного павильона выставочного комплекса «Крокус Экспо» общей площадью 26 500 кв. м, а за четыре дня работы, его посетило более 170 000 человек.

Как всегда, гости «ИгроМира» получили возможность первыми увидеть и опробовать игровые новинки, протестировать и прикупить новое геймерское «железо», принять участие в конкурсах, выиграть приятные призы и, конечно, сфотографироваться с обаятельными, а порой, и весьма сексуальными косплеершами и моделями.

В игровой зоне больше всего запомнились посетителям стенды Blizzard Entertainment и THQ Nordic. Первые хоть и не показали новых игр (хотя слухи о 4-й части Diablo уже ходят довольно давно), зато провели множество конкурсов, турниров и прочих развлекательно-увесилительных мероприятий, а в финале даже организовали концерт Хелависы, основательницы группы «Мельница». Австрийцы же приехали не с конкурсами, а с новыми проектами: «DarkSiders 3» и «Jagged Alliance: Rage» продолжат знаменитые серии, а «Biomutant» обещает стать новым словом в игровой индустрии.

Вместе с командой разработчиков приехали и заграничные косплееры в костюмах, демонстрирующих персонажей грядущих игр. Компания «Бука» не баловала многообразием, зато пригласила писателя Дмитрия Глуховского, который провел презентацию игры «Метро. Исход». Ubisoft показала нового «Assassin’s Creed: Odyssey», а Activision «Call of Duty: Black Ops 4», а на стендах Bandai Namco, игроки «залипали» в «SoulCalibur VI». Вообще, в этом году игроманы довольно громко сетовали на малое количество игр и отсутствие кинозалов с их презентациями.

В «железном» зале властвовали такие гиганты, как ASUS, ACER, GIGABYTE, Intel и Lenovo, представляя игровые ноутбуки, настольные компьютеры и различную геймерскую периферию. На стенде Thrustmaster все желающие могли примерить на себя кресло пилота гоночного болида. Чуть меньшие стенды были у Microsoft, Gamepark, OMEN, Red Square и других компаний.

Никуда не делся, хоть и довольно сократился в масштабах «приставочный триумвират» PlayStation, XBOX и Nindendo. Ещё можно было получить призы, поучаствовав в викторинах от «М.Видео» и недавно пришедшей на российский рынок Hisense. Также не могу не отметить одно из самых запоминающихся событий «Игромира»: шоуматч по игре «CS:GO», между пожилыми геймерами: команда «Железный Легион» из России одержала победу над соперниками из Швеции. Можно было найти и уголок настольных игр, где бал правила «Hobby World», а так же магазинчики по продаже различных безделушек, игрушек, костюмов и т.д.

Некоторым компаниям не хватило формата «Игромира» и после закрытия выставки для обычных посетителей, компания ASUS провела для избранных презентацию новых игровых ноутбуков, а Blizzard устроила зажигательную вечеринку с песнями, плясками и бургерами, украшенными логотипами альянса или орды. На Comic Con интересного было явно не меньше: WDSSPR, UPI, «Каро-Премьер», «Централ Партнершип», «Двадцатый Век Фокс СНГ» и многие другие кинокомпании презентовали свои проекты.

Со стендов на посетителей смотрели огромные фигуры Халка и Бамблби, а все желающие могли сфотографироваться верхом на танке «Т-34». Интересные инсталляции представляли такие проекты как «Ральф против Интернета», «Гринч», «Богемская рапсодия», «Аквамен», «Фантастические твари: преступления Грин-Де-Вальда», «Стекло» и др.

Не обошлось из без звездных гостей. Дэнни Трехо пожаловался, что ему еще не приходилось целоваться с русскими женщинами, но сделает все, чтобы это исправить. Узнав о такой вопиющей несправедливости, в очереди за автографом к знаменитому актеру выстроилось несколько тысяч наших соотечественниц, в тайне мечтая исполнить мечту Дэнни.

Брайан Декарт и Амелия Роуз, звезды «Detroit: Become Human» рассказали, каково это быть андройдами, а затем режиссер М. Найт Шьямалан лично представил эксклюзивные материалы по новому фильму «Стекло».

В кинозале прошла презентация нового сезона продюсерской компании «Среда»: Любовь Аксенова, Ольга Сутулова, Кирилл Зайцев, Клавдия Коршунова и Светлана Иванова рассказали гостям фестиваля о своих проектах и ответили на вопросы. Телеканал ТНТ презентовал полнометражного «Полицейского с Рублевки». Disney продемонстрировала эксклюзивные материалы по анимационному фильму «Ральф против Интернета» и фильму «Бамблби». А в перерывах были показаны хоррор «Мэнди», аниме «Ученик чудовища», и фильм Дж. Дж. Абрамса «Оверлорд».

Если присматриваться, то среди полуобнажённых косплееров можно было разглядеть и одетых российских актеров. Виктор Добронравов и Антон Богданов, представили фильм «Т-34», о своих грядущих работах рассказали Гоша Куценко («Балканский рубеж»), режиссер Егор Баранов («Аванпост») и актеры комедии «Только не они».

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал о формате screenlife, в котором сделаны его проекты «Поиск» и Profile. Создатели хоррора «Невеста» провели панель о современных российских фильмах ужасов, показали эксклюзивные материалы по своему грядущему проекту «Рассвет» с участием Оксаны Акиньшиной и Анны Слю и продемонстрировали VR-ролик.

Ну, и конечно, какой же Comic Con без комиксов? Компания Bubble представила свои новинки, а гостями «Аллеи авторов» стали один из самых известных в мире колористов Мэтт Холлинсворт, один из авторов «Черепашек-ниндзя» Матеус Сантолока, Отто Шмидт и другие художники.

Автор - Артем Костенко