Игровая Micro-ITX сборка на AMD Ryzen 5 2600X

Всем доброго времени суток дорогие читатели, сегодня мы попытаемся собрать сбалансированную, производительную и одновременно компактную сборку. Данная сборка полностью подойдет для Full HD и 2K гейменга. Она не только будет занимать много места как на рабочем столе, так и под ним, но и подчеркивать стиль вашей сборки.

Немного о AMD Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 5 2600X – это процессор 2-го поколения основанный на архитектуре Zen+, он имеет более высокую производительность и меньшее TDP чем его предшественник. Второе поколение процессоров можно разогнать до более больших частот, которые обеспечивают невиданную ранее мощность для настольных ПК. Данное усовершенствование стало возможно благодаря новейшему техпроцессу 12нм, впервые использованному для десктопных процессоров.

Материнская плата ASUS ROG STRIX X370-I GAMING

Платформа, на которую будет установлен данный процессор является материнская плата ASUS ROG STRIX X370-I GAMING. Да мы понимаем, что это далеко не самая дешевая материнская плата, но по своему функционалу она на голову превосходит другие материнские платы, и на момент написания статьи на российском рынке более дешевых материнских плат практически нету.

Эта плата поддерживает установку оперативной памяти до 32GB частота которой может достигать 3600Мгц. Она имеет 8pin разъем питания, а также 8 фазную цепь питания процессора благодаря чему разгонный потенциал системы будет весьма велик. На ASUS ROG STRIX X370-I GAMING поддерживает установку двух M.2 накопителей и четырех твердотельных или жестких дисков через SATA 6Gb/s. Пожалуй главной особенностью данной платы будет наличие RGB освещения и наличие Wi-Fi с Bluetooth.

Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1060/1070IX mITX

Так же если вы хотите более бюджетную сборку, то можно остановиться на материнской плате Biostar B350GTN. Конечно, у нее более скудная начинка, но у нее присутствуют функции более дорогих моделей.Здесь выбор пал на наиболее компактную, производительную и хороохлаждаемую модель видеокарту. GIGABYTE GeForce GTX1060 ITX или же её старшая модель GTX1070 ITX, все зависит от вашего бюджета и предпочтения. Если вы желаете играть с разрешением Full HD, то модели 1060 будет хватать с лихвой, а для 2K или же 4K гейминга вам понадобятся модели более дорогого ценового сегмента. Мы выбрали такую видеокарту так же из-за того, что более длинные модели могут попросту не поместится в корпус, про который будет рассказано позже.

Оперативная память Kingston DDR4

Здесь была выбрана наиболее популярная и одна из самых дешевых моделей с радиаторомKingston DDR4 8Gb 2400 MHz. Тут особо много рассказывать не стоит, если вы не думаете играть на разрешение свыше Full HD, то 8GB оперативной памяти должно хватить для большинства игр. А при игре с разрешение 2K или 4K, то памяти потребуется больше. На текущий момент 16GB оперативной памяти должно хватить еще не пару лет без необходимости рассширения.

Блок питания Chieftec SFX-500GD-C

Chieftec SFX-500GD-C имеет такое преимущество как, сертификация 90 Gold Plus, цена – он на пару тысяч дешевле чем другие модели с таким сертификатом. Так же еще особенностью будет полностью модульная система, вы можете просто убрать ненужные коннектора и в вашей системе будет намного чище.

Охлаждение CRYORIG C7

CRYORIG C7 отличное решение для компактных сборок, особенно если будет применяться корпус формата SLIM. Но также он имеет хорошие показатели рассеивания тепла, небольшие габариты и стильный внешний вид. Конечно, можно установить более большую систему охлаждения, но позже это может выльется в проблему с прокладкой проводов и другими нюансами.

Корпус Raijintek Metis

Raijintek Metis приглянулся нам не только из-за своей компактности, но и потому что он имеет стильный дизайн и плавные переходы, которые подчеркивают грациозность системы. Корпус выполнен из шлифованного алюминия, что предает ему прочность. Но для лучшего обдува комплектующих стоит задумать о небольшой модификации, мы переместили жесткий и твердотельные накопители в нижнюю часть системы, так как из-за плотного расположения видеокарты и жесткого диска сверху, накопитель может выйти из строя при постоянном перегреве.

Итого

В итоге получится компактная и производительная система, которая может легко вписаться в большинство рабочих столов. Цена данной сборки будет варьироваться из ваших предпочтений, начиная с 65000(GTX1060), до 80000(GTX1070). А выбор накопителей мы оставим за вами.