Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладонью

WRAEK Tactonic Pro - первая в мире клавиатура с управлением ладонью. WRAEK Tactonic Pad — имеет чувствительную к силе накладку для ладони с полной обратной связью, которая действует как большой палец. В это клавиатуре используется Tactonic Pad, сверхчувствительные датчики давления, способные обнаруживать усилие всего в 10 г. Он использует технологию изометрической силы, используемую в джойстиках боевых истребителей, но в миниатюрной версии. Если вам нужен больший контроль в играх, то это устройство для вас.

Tactonic Pad выглядит как тачпад на ноутбуке, но он работает совсем по-другому. В отличие от сенсорной панели, которая требует, чтобы вы двигали пальцем по панели, Tactonic Pad не требует скольжения или перетаскивания. Ваша рука может оставаться совершенно неподвижной в одном месте, в то время как кожа вашей ладони действует как джойстик. Легко переключайтесь между игровым и рабочим профилями одним нажатием кнопки сбоку Tactonic Pad. Это просто, удобно и интуитивно понятно. WRAEK Tactonic Pro имеет 5 предустановленных профилей, которые включают режимы эмуляции клавиатуры, джойстика и мыши.

Яркая RGB-подсветка с 16,8 миллионами цветов по 4 углам станет отличным дополнением к любой настройке ПК
Комментарии и отзывы WRAEK Tactonic Pro
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