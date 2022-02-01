Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладонью

Tactonic Pad выглядит как тачпад на ноутбуке, но он работает совсем по-другому. В отличие от сенсорной панели, которая требует, чтобы вы двигали пальцем по панели, Tactonic Pad не требует скольжения или перетаскивания. Ваша рука может оставаться совершенно неподвижной в одном месте, в то время как кожа вашей ладони действует как джойстик. Легко переключайтесь между игровым и рабочим профилями одним нажатием кнопки сбоку Tactonic Pad. Это просто, удобно и интуитивно понятно. WRAEK Tactonic Pro имеет 5 предустановленных профилей, которые включают режимы эмуляции клавиатуры, джойстика и мыши.
Яркая RGB-подсветка с 16,8 миллионами цветов по 4 углам станет отличным дополнением к любой настройке ПК