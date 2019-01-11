На выставке CES 2019 была представлена игровая платформа Universal Space для игры в PONG.

Под стеклянным столом находится физическое игровое поле, на котором находятся три объекта из белой смолы: два объекта которые напоминают весла, и куб для мяча. Они выложены войлоком на дне и располагаются на блестящей черной поверхности, под которой находится ряд шарнирных магнитов. Первые два двигаются вверх и вниз вдоль боковых стенок, а третьи перемещают мяч вокруг поля.

Конечно, привлекательность стола заключается в том, в него можно поиграть вместе с другом. Движение мяча повторяется, как в оригинальной игре от Atari.