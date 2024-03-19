Игровые приставки на AMD Ryzen APU сломались из-за апдейта Windows 11

Игровые портативные устройства и ноутбуки на базе системы AMD Ryzen APU столкнулись с проблемами, вызывающими снижение производительности из-за последнего обновления Windows 11, которое ломает драйвер встроенной графики. Речь идёт про обновление Windows 11 KB5035853, которое было выпущено почти неделю назад, которое, по словам многих пользователей, негативно сказалось на общей производительности системы на кристалле (APU это система с графическим и центральным процессорами на одной печатной плате). Хотя ни AMD, ни Microsoft пока не подтвердили эту проблему, пользователи в сети активно обсуждают данную проблему, указывая на то, что производители, видимо, нарушили работу планировщика, который распределял задачи между ядрами процессора.

Из-за этого система не может полностью распределить нагрузку на процессор, что приводит к снижению частоты кадров в играх. Более того, в некоторых случаях частота графического процессора ограничивается до 800 МГц и не демонстрирует своих максимальных частот, что, вероятно, является причиной пониженной производительности. Скорее всего, решить проблему можно при помощи отката драйвера для предыдущей версии, либо же придётся ждать, пока разработчики выпустят патч и починят то, что сломали. В любом случае, на аппаратные компоненты это никак не влияет — производитель не может сломать процессор удалённо, он просто посредством софта снизил тактовую частоту графического процессора. Это можно исправить.
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