Игровой ПК Lenovo IdeaCentre T540 Gaming будет стоить от 50 тысяч рублей

Компания Lenovo поделилась подробностями российского релиза игрового ПК IdeaCentre T540 Gaming, который получил 15-литровый корпус с синей подсветкой. Новинка оснащается процессором Intel Core i7-9700 в максимальной конфигурации, операционной системой Windows 10 Home, до 32 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе и до 2 ТБ на жестком диске, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, системой охлаждения со встроенным интеллектуальным термодатчиком, интерфейсами USB 3.1, USB 2.0, USB-C, кардридером 7 в 1, HDMI и 3,5 мм разъемом. Размеры ПК равны 302,7:366:145 мм, а масса – 6,24 кг. IdeaCentre T540 Gaming появится в продаже в августе по цене от 50 тысяч рублей.