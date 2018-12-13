Игровой ПК MSI Infinite X 9th получил CPU Core i9-9900K

Компания MSI представила настольный компьютер Infinite X 9th, который предназначен для самых требовательных (и обеспеченных) геймеров. Максимальная конфигурация новинки включает процессор Core i9-9900K поколения Coffee Lake с восемью вычислительными ядрами с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций и максимальной частотой 5,0 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, системой охлаждения Silent Storm Cooling 3, корпусом с боковой панелью из закалённого стекла, фирменной подсветкой RGB Mystic Light и операционной системой Windows 10. Цена и дата начала продаж Infinite X 9th пока не сообщаются.