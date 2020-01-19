Игровой ПК Steiger Dynamics Forge получил СЖО

Компания Steiger Dynamics пополнила ассортимент игровых ПК моделью Forge, главной особенностью которой стала система жидкостного охлаждения. Новинка характеризуется размерами 17:47:27,4 см, возможностью вертикального или горизонтального расположения, модифицированным шасси Phanteks Evolve Shift, процессорами AMD или Intel вплоть до Intel i9-10900K и AMD Ryzen 9 3950X, дискретной видеокартой вплоть до GeForce RTX 2080 Ti, одним или двумя твердотельными накопителями M.2 с интерфейсом PCIe, одним 3,5- или двумя 2,5-дюймовыми накопителями, массивом RAID0 и RAID1 в качестве опции, портом Gigabit Ethernet, а также модулями Wi-Fi и Bluetooth. Цена на компьютер стартует от 750 долларов.