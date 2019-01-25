Игровой ПК Zotac Magnus EC52070D оказался очень компактный

Компания Zotac представила мини-ПК Magnus EC52070D, который может похвастаться производительной видеокартой GeForce RTX 2070. Новинка также характеризуется процессором Intel Core i5-8400T, до 32 ГБ оперативной памяти, возможность установить один 2,5-дюймовый накопитель и один SSD формата M.2 (в том числе и Optane), модулями беспроводных интерфейсов, двумя портами RJ45, пятью USB 3.1, одним USB-C, кардридером и видеовыходами на видеокарте. Габариты компьютера равны 225:203:128 мм. Процессор охлаждается центробежным вентилятором, а видеокарта – собственной системой охлаждения.