Игровой ПК Zotac Magnus EC52070D оказался очень компактный

2019-01-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Zotac Magnus EC52070D; [89]
Компания Zotac представила мини-ПК Magnus EC52070D, который может похвастаться производительной видеокартой GeForce RTX 2070. Новинка также характеризуется процессором Intel Core i5-8400T, до 32 ГБ оперативной памяти, возможность установить один 2,5-дюймовый накопитель и один SSD формата M.2 (в том числе и Optane), модулями беспроводных интерфейсов, двумя портами RJ45, пятью USB 3.1, одним USB-C, кардридером и видеовыходами на видеокарте. Габариты компьютера равны 225:203:128 мм. Процессор охлаждается центробежным вентилятором, а видеокарта – собственной системой охлаждения.


Комментарии:
Colorful готовит 3D-карту GeForce RTX 20...
Colorful готовит 3D-карту GeForce RTX 20Как сообщают китайские источники, компания Colorful готовит любопытный вариант видеокарты 3D-карты GeForc...
Смартфон Lenovo Phab 3 получит аккумулят...
Смартфон Lenovo Phab 3 получит аккумулятНа сайте Федеральной комиссии по связи США обнаружилось фото и сведения о смартфоне Lenovo Phab 3, которы...
GeForce GTX 1660 Ti стоит 279 долларов...
GeForce GTX 1660 Ti стоит 279 долларовНа просторах интернета некоторое время назад появилась информация о том, что компания NVIDIA готовит к ре...
Xiaomi Redmi Go готовят к релизу...
Xiaomi Redmi Go готовят к релизуВ сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Redmi Go, который является бюджетным решением и создается ...
Vivo APEX 2019 вышел без кнопок...
Vivo APEX 2019 вышел без кнопокОфициально представлен новый смартфон Vivo APEX 2019, который отличается от своих потенциальных конкурент...
Galaxy S10 и S10+ на новых фотографиях...
Galaxy S10 и S10+ на новых фотографияхНекоторое время назад в сети гуляли некачественные фотографии смартфонов Galaxy S10 и S10+, на которых бы...
Microsoft Classroom Pen стоит слишком до...
Microsoft Classroom Pen стоит слишком доВ последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать над созданием дополнительны...
ASUS ROG Strix XG49VQ порадует диагональ...
ASUS ROG Strix XG49VQ порадует диагональОфициально представлен игровой монитор ASUS ROG Strix XG49VQ, который способен удовлетворить запросы заяд...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Honor View 20 128GB. Обзор Honor View 20 128GB.
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor