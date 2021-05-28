Игровой ПК Zotac Magnus One ECM53060C получил GeForce RTX 3060

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Magnus One ECM53060C, которая получила корпус объемом 8,3 литра и размерами 265,5:126:249 мм. Новинку оснастили 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-10400 (Comet Lake) с тактовой частотой от 2,9 ГГц до 4,3 ГГц, видеокартой GeForce RTX 3060, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0, твердотельным модулем M.2 PCIe x4 / SATA, блоком питания на 500 Вт с сертификацией 80+ Platinum, сетевыми контроллерами Killer 2.5 Gb Ethernet и Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, четырьмя разъемами USB 3.1 Gen2 Type-A, двумя портами USB 3.0 Type-C и двумя USB 3.0 Type-A, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, а также по HDMI 2.1 и HDMI 1.4. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Zotac Magnus One ECM53060C
Характеристики Lenovo Tab M8 появились в...
В списке консоли Google Play появились актеристики Lenovo Tab M8 3-го поколения. ...
Средневековая MMORPG Siege Survival: Glo...
Gloria Victis - это MMORPG с акцентом на реализм, действия которой происходят в открытом мире в средневек...
Смартфон OnePlus 9R на Snapdragon 870 оц...
Компания OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 9R, который, как и предполагалось, оказался проще новеньки...
Apple планирует выпустить новые iMac...
На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Смартфоны Vivo V21 и V21e запущены в Мал...
Компания Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21. В эту серию входят следующ...
Xiaomi Mi 10S показали на первом фото...
В сети появилась первая фотография смартфона Xiaomi Mi 10S, официальный релиз которого состоится уже сего...
Серия OPPO Find X3 продана всего за 15 с...
Последний флагманский смартфон OPPO, серия OPPO Find X3, официально поступил в продажу сегодня в Китае по...
Realme Narzo 20 второй телефон компании ...
Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor