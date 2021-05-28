Игровой ПК Zotac Magnus One ECM53060C получил GeForce RTX 3060

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Magnus One ECM53060C, которая получила корпус объемом 8,3 литра и размерами 265,5:126:249 мм. Новинку оснастили 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-10400 (Comet Lake) с тактовой частотой от 2,9 ГГц до 4,3 ГГц, видеокартой GeForce RTX 3060, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0, твердотельным модулем M.2 PCIe x4 / SATA, блоком питания на 500 Вт с сертификацией 80+ Platinum, сетевыми контроллерами Killer 2.5 Gb Ethernet и Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, четырьмя разъемами USB 3.1 Gen2 Type-A, двумя портами USB 3.0 Type-C и двумя USB 3.0 Type-A, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, а также по HDMI 2.1 и HDMI 1.4. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.