Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL поставляется с системой жидкостного охлаждения

Компания iBUYPOWER представила игровые компьютеры с жидкостным охлаждением Element CL. Компьютер оснащается встроенной распределительной пластиной на передней панели, а также справа от материнской платы.

Система жидкостного охлаждения построена на жестких трубках. Игровая система iBUYPOWER Element CL будет оснащаться процессором Intel Core i7-10700K или Intel Core i9-10900K. Компания укомплектует систему видеокартами NVIDIA, вплоть до GeForce 2080 RTX.

Игровые компьютеры обеспечивают эстетику, благодаря встроенной подсветке и вентиляторам с подсветкой.

iBUYPOWER предлагает покупателям самим конфигурировать систему, также можно приобрести готовую систему, которая продается с уже заполненной охлаждающей жидкостью, протестирована, герметична и готова к работе.

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