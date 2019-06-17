Игровой кризис Amazon: компания закрыла секретный проект

Пока одни студии показывали свои игры на E3 2019, Amazon Game Studios увольняла сотрудников.

По словам Kotaku, во время выставки студия объявила «множеству» сотрудникам о реорганизации, которая повлечет за собой увольнения. Разработчикам, которые оказались в списке, дали 60 дней для поиска новой работы внутри компании, и предложили выходное пособие, если те захотят уйти.

Amazon Game Studios работает над играми Crucible и New World. В студии готовился еще один неанонсированный проект, но из-за сокращений его отменили. Представитель Amazon подтвердил слухи, но не рассказал, сколько сотрудников покинули компанию.