Игровой магазин Epic Games добавила функцию достижений

Магазин Epic Games имеет ряд функций, которые описаны в планах компании. Одной из самых востребованных функций является достижения, которую разработчики выпустили пару дней назад. Это не окончательная версия функции, разработчики продолжают работать над ней и на данный момент только ARK: Survival Evolved, Kingdom Come, Killing Floor 2, Escapists, Death Stranding и Satisfactory поддерживают новую функцию. В ближайшее время планируется добавление новых игр с поддержкой достижений.

Помимо этого, Epic Games Store собирается добавить новые функции, такие как поддержка модов для игр, поиск дополнений, DLC и многое другое.
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