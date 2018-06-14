Игровой мини-ПК Chuwi HiGame оценен в 800 долларов

На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств на игровой мини-ПК Chuwi HiGame, который станет одним из первых сторонних ПК на основе CPU Intel Kaby Lake G. Базовая конфигурация компьютера оснащается процессором Core i5-8305G, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 128 ГБ. Ее цена составляет 900 долларов, в то время как Intel NUC в той же конфигурации, но без памяти и накопителя стоит 800 долларов. Старшая версия получит процессор Core i7-8709G, SSD объемом 256 ГБ и ценник в 1100 долларов. Предполагается, что розничная цена новинок составит 1000 и 1300 долларов соответственно.