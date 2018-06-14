Игровой мини-ПК Chuwi HiGame оценен в 800 долларов

2018-06-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Chuwi HiGame; [103]
На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств на игровой мини-ПК Chuwi HiGame, который станет одним из первых сторонних ПК на основе CPU Intel Kaby Lake G. Базовая конфигурация компьютера оснащается процессором Core i5-8305G, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 128 ГБ. Ее цена составляет 900 долларов, в то время как Intel NUC в той же конфигурации, но без памяти и накопителя стоит 800 долларов. Старшая версия получит процессор Core i7-8709G, SSD объемом 256 ГБ и ценник в 1100 долларов. Предполагается, что розничная цена новинок составит 1000 и 1300 долларов соответственно.


Комментарии:
Telegram-каналы вытеснят Вконтакте с Ру...
Telegram-каналы вытеснят Вконтакте с РуНи для кого не является секретом, что в нашей стране на протяжении всего года ведется активная борьба ...
Рынок смартфонов 2018 - продавай как мо...
Рынок смартфонов 2018 - продавай как моНа протяжении последних двух лет стало очевидным, что рынок смартфонов насытился и бурный рост доли ки...
Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорог...
Обзор Cooler Master Hyper H412R. НедорогВ начале месяца мы проводили тестирование новой системы воздушного охлаждения ...
Смартфоны Oppo R15s и R15s Pro получат а...
Смартфоны Oppo R15s и R15s Pro получат аВ базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения новых смартфонах Oppo с каталожными номерами...
Бюджетный планшет Huawei MediaPad C5 пол...
Бюджетный планшет Huawei MediaPad C5 полВ то время как рынок планшетов с каждым годом сокращается, компания Huawei лишь увеличивает продажи в это...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark выше...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark вышеКомпания Xiaomi выпустила новую, синюю, версию игрового смартфона Black Shark, который изначально был пре...
Microsoft HoloLens 2 готовится к релизу ...
Microsoft HoloLens 2 готовится к релизу Появилась информация о том, что гарнитура виртуальной реальности Microsoft HoloLens 2 поступит в продажу ...
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-0052...
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-0052В конце весны компания LOGITECH расширила модельный ряд беспроводных мышек, ориентированных на эксплуатац...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждениеОбзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждение
Обзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005282), Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005282), Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелямиОбзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелями
Обзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор DUNOBIL ATOM DUO. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камеройОбзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камерой
Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi 6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor