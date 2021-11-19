Игровой мини-ПК HaxMini Intel i7 Dual GPU

HaxMini - это новый мини-игровой ПК, оснащенный мощным четырехъядерным 8-поточным процессором Intel, обеспечивающим максимальную частоту турбо-ускорения 3,80 ГГц. Ультрапортативный игровой ПК оснащен интеллектуальной системой охлаждения, конфигурацией с двумя графическими процессорами и 4 ГБ видеопамяти HBM2, а также множеством возможностей подключения, включая USB 3.0, HDMI, DisplayPort, RJ45 и многое другое. Маленький игровой ПК имеет размеры всего 162 x 135 x 135 мм и вес чуть менее 2 кг, что делает его идеальным портативным, но мощным игровым ПК с малым форм-фактором.

Это идеальное сочетание мобильности ноутбука и высокой производительности настольного компьютера. Благодаря Intel Core i7 и двойному графическому процессору HaxMini обеспечивает высокую скорость обработки, необходимую для решения тяжелых рабочих задач или любых популярных игр. Графика Intel UHD и видеокарта AMD Radeon - HaxMini может удовлетворить все ваши потребности в отображении. Включая поддержку до четырех дисплеев с двумя портами HDMI и двумя DisplayPort, каждый выход может управлять панелью 4K с частотой 60 Гц.

Благодаря сверхкомпактному размеру HaxMini - идеальное решение для переполненного рабочего стола. Более того, его можно легко взять с собой в сумке или рюкзаке, что позволяет удобно работать откуда угодно. Вы можете подключить его к любому монитору в любом месте для презентаций, повседневной офисной работы или для отдыха за игрой или фильмом. Несмотря на компактный размер, его выдающаяся производительность и рассеивание тепла с помощью четырех интеллектуальных вентиляторов с медными трубками превосходят большинство ноутбуков. HaxMini - это профессиональный ПК для плавной игры и повышения эффективности бизнеса.
Комментарии и отзывы HaxMini Intel i7 Dual GPU
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