Игровой мини-ПК Intel NUC 12 «Serpent Canyon» получит процессор i7-12700H и графический процессор Arc A770M

Компания Intel планирует представить обновленный мини-ПК NUC 12.

Intel NUC 12 «Serpent Canyon» будет оснащен процессором i7-12700H и графическим процессором Arc A770M dGPU с 16 ГБ видеопамяти. Корпус мини-ПК станет больше из-за улучшенного решения системы охлаждения.

На передней панели находится устройство чтения карт SDXC с поддержкой UHS-II, разъем Thunderbolt 4, два порта USB-A 3.2 и аудиоразъем. На задней панели мы видим четыре дополнительных порта USB-A, еще один разъем Thunderbolt 4, еще один аудиоразъем, разъем 2,5 GbE и три видеовыхода: 2 разъема DP 2.0 и один порт HDMI 2.1.

Дата релиза модели не раскрыта, как и его стоимость.