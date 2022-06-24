Игровой мини-ПК Intel NUC 12 «Serpent Canyon» получит процессор i7-12700H и графический процессор Arc A770M

Компания Intel планирует представить обновленный мини-ПК NUC 12.

Intel NUC 12 «Serpent Canyon» будет оснащен процессором i7-12700H и графическим процессором Arc A770M dGPU с 16 ГБ видеопамяти. Корпус мини-ПК станет больше из-за улучшенного решения системы охлаждения.

На передней панели находится устройство чтения карт SDXC с поддержкой UHS-II, разъем Thunderbolt 4, два порта USB-A 3.2 и аудиоразъем. На задней панели мы видим четыре дополнительных порта USB-A, еще один разъем Thunderbolt 4, еще один аудиоразъем, разъем 2,5 GbE и три видеовыхода: 2 разъема DP 2.0 и один порт HDMI 2.1.

Дата релиза модели не раскрыта, как и его стоимость.
OCUK запускает новую линейку игровых ПК Spectra…
Компания OCUK объявила о запуске игровых ПК линейки Spectra. Всего у производителя представлено шесть сис…
Игровой мини-ПК Intel NUC 12 «Serpent Canyon» получит процес…
Компания Intel планирует представить обновленный мини-ПК NUC 12. …
Biostar выпускает мини-ПК MP-J4125 на базе Intel Celeron…
Компания Biostar объявила о выпуске рабочей станции Pro Series MP-J4125 в компактном форм-факторе. Новая …
Steam Deck получила важнейшую функцию…
Самая крутая особенность Steam Deck — это то, как портативный игровой ПК позволяет вам получить максималь…
Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini…
Ожидается, что WWDC 2022 начнется с минуты на минуту, и в честь этого интернет наполнила очередная порция…
Steam Deck можно ремонтировать самостоятельно…
Мы знали, что после запуска Steam Deck от Valve ремонт своими руками будет проще, чем ремонт большинства …
Мини-ПК Falcon Northwest Tiki комплектуется видеокартой AMD …
Компания Falcon Northwest известна своим мини-ПК под названием Tiki, который был самым первым в мире игро…
Steam Deck будет масса конкурентов…
Steam Deck провела пять недель на первом месте в списке самых продаваемых продуктов компании Valve — вдоб…
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor