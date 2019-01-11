Игровой мини-ПК MSI Infinite S получил CPU Intel Core i5-9400

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2019 игровой мини-ПК Infinite S, размеры которого равны 348:244:128 мм. Новинка оснащается процессорами Intel Core i5-9400 или Core i7, видеокартой GeForce RTX 2060 (ожидаются версии с более доступными адаптерами), до 32 ГБ оперативной памяти, SSD и HDD, настраиваемой фирменной подсветкой, системой охлаждения Silent Storm, пятью портами USB, двумя HDMI, RJ45, DVI и DisplayPort. Старт продаж компьютера запланирован на конец первого или начало следующего квартала. Ориентировочная цена минимальной конфигурации составляет 750 долларов.