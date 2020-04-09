Игровой проект Valorant собрал 1,7 миллионов зрителей на канале Twitch

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Valorant; [98]
Проекты компании Riot Games всегда набирали огромное количество зрителей на стриминговых площадках. После запуска шутера Valorant, на канале Twitch игру смотрели 1,7 миллиона зрителей. Проект является основным конкурентом игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Rainbow Six Siege.

Популярные стримеры продолжают стримить игру, которая напомню, находится в закрытом бета-тесте. На данный момент такой пик онлайн является рекордным в играх. Есть информация, что пользователи запускали по два аккаунта, для набора очков, чтобы повысить шансы на получение бета-доступа.

Комментарии и отзывы Valorant
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Лучшая веб-камера для дома. Razer KiyoЛучшая веб-камера для дома. Razer Kiyo
Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор
Обзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-dieОбзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-die
Первый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от DysonПервый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от Dyson
Портативная алюминиевая подставка для но...
Портативная алюминиевая подставка для ноКомпания Marsgine продает на китайской площадке AliExpress портативную алюминиевую подставку для ноутбука...
Moto G8 Power с огромным аккумулятором 5...
Moto G8 Power с огромным аккумулятором 5У Motorola есть новый бюджетный телефон с большой батареей, ёмкостью 5000 мАч, при умеренном использовани...
HUAWEI 5G CPE Pro роутер 5G сети...
HUAWEI 5G CPE Pro роутер 5G сетиКомпания HUAWEI 5G CPE Pro представила роутер с поддержкой сети 5G. Устройство обеспечивает ультра-высоки...
В продажу поступили умные часы Amazfit T...
В продажу поступили умные часы Amazfit TСегодня к покупке стали доступны умные часы Amazfit T-Rex, которые были совсем недавно представлены. Они ...
Обзор Xiaomi Mi Band 4. Лучший фитнес тр...
Обзор Xiaomi Mi Band 4. Лучший фитнес трТестирование Xiaomi Mi Band 4 мы проводим через значительное время после его анонса и выхода на рынок. Са...
Motorola razr попал на новые фото...
Motorola razr попал на новые фотоКакое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует в...
Apple научила Siri предоставлять рекомен...
Apple научила Siri предоставлять рекоменГолосовой помощник Siri получил обновление, чтобы предоставить пользователям информацию, которые обеспоко...
Недорогой смартфон Honor 20i подешевел ...
Недорогой смартфон Honor 20i подешевел Популярный прошлогодний смартфон Honor 20i подешевел вдвое с момента начала продаж. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 6...
Бесплатная королевская битва на основе M...
Бесплатная королевская битва на основе MНовый режим назовут Call of Duty: Warzone, но официального подтверждения от разработчиков нет, но выгляди...
Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в ...
Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в Смартфон Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в базе данных Geekbench. ...
Google Pixel Buds второго поколения прош...
Google Pixel Buds второго поколения прошВ октябре прошлого года Google представила свои новые беспроводные наушники Pixel Buds. ...
Xiaomi выпустит обновлённую версию Mi Mi...
Xiaomi выпустит обновлённую версию Mi MiКитайская компания Xiaomi в 2019 году представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Сейчас компания X...
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроникомОбзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуромОбзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor