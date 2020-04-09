Игровой проект Valorant собрал 1,7 миллионов зрителей на канале Twitch

Проекты компании Riot Games всегда набирали огромное количество зрителей на стриминговых площадках. После запуска шутера Valorant, на канале Twitch игру смотрели 1,7 миллиона зрителей. Проект является основным конкурентом игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Rainbow Six Siege.

Популярные стримеры продолжают стримить игру, которая напомню, находится в закрытом бета-тесте. На данный момент такой пик онлайн является рекордным в играх. Есть информация, что пользователи запускали по два аккаунта, для набора очков, чтобы повысить шансы на получение бета-доступа.