Игровой проектор Acer Nitro G550

Данная модель G550 способна принимать сигнал 4K HDR стандарта Rec. 2020 и корректно переводить его в разрешение 1080p. Технология Acer LumiSense производит покадровый анализ контента в режиме реального времени и обеспечивает динамическую регулировку изображения до оптимального уровня, благодаря чему тёмные сцены отображаются четко, без потери детализации.Фирменная технология Color Boost 3D позволяет убрать искажение цвета при просмотре 3D- и 2D-контента за счет усиления яркости. В то же время она выравнивает насыщенность цветов и цветовую температуру.Кинематографическое качество достигается благодаря соответствию стандарту Rec. 709, разработанному для телевидения высокой четкости. Этот стандарт определяет цвет в цифровом поле во время постобработки и позволяет совместимому проектору выводить на экран изображение в точности с изначальной цветокоррекцией кинофильма или телепередачи. Стоимость новинки составит 79900 рублей.