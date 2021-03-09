Игровой сервис Cloud Gaming Shadow подает заявление на банкротство

Shadow.tech - это облачный игровой сервис, разработанный французской компанией Blade. В отличие от других сервисов, таких как Google Stadia или GeForce Now, сервис не ограничивается запуском видеоигр, поскольку Shadow.tech обеспечивает удаленный доступ ко всей инфраструктуре ПК. В октябре 2019 года у Shadow было более 70000 пользователей.

Суд Парижа вынес постановление, что поставщик игровых серверов 2CRSi, используемый Shadow, оставляет за собой право взять оборудование на сумму 30,2 миллиона евро для оплаты задолженности, а филиал компании в США также подал заявление о банкротстве.
Комментарии и отзывы Cloud Gaming Shadow
Обзоры:
Новости:
«Innova» стала частью холдинг из Швеции Enad Global 7

Российский локализатор MMORPG-проектов «Innova» стал частью крупного шведского холдинга Enad Global 7 AB ...
Шутер Star Wars: Republic Commando появится на Nintendo Switch

Republic Commando возвращается спустя 16 лет с момента запуска. Студия Aspyr Media обновила версию Republ...
В The Elder Scrolls V: Skyrim вышел новый мод Wyrmstooth

The Elder Scrolls V: Skyrim получает новый мод под названием Wyrmstooth. Он был разработан моддером "Jonx...
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2 л.сЛучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2 л.с
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офиц...
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офицMSI представила игровую видеокарту Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO построенную на архитектуре AMD RDNA2. ...
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3...
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3С каждым годом качественные 4К-мониторы становятся всё доступнее, количество моделей растёт как на дрожжа...
Mi 10 Youth Edition получил обновление A...
Mi 10 Youth Edition получил обновление AКомпания Xiaomi анонсировала Mi 10 Youth Edition на мероприятии MIUI 12, компания поставляло его с более ...
Galaxy M31 - первое бюджетное устройство...
Galaxy M31 - первое бюджетное устройствоРанее компания Samsung выпустила обновление One UI 3.0 на базе операционной системе Android 11 для устрой...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340...
Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340Несколько дней назад была выпущена платформа Qualcomm Snapdragon 480, которая стала самой дешевым чипсето...
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW00...
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW00Мытьё оконных стёкол – сомнительное удовольствие, а на верхних этажах снаружи, оно к тому же ещё и небезо...
HONOR V40 и четыре других смартфона прош...
HONOR V40 и четыре других смартфона прошЕще в ноябре 2020 года HUAWEI продал свой суббренд HONOR компании Zhixin New Information Technology Co. L...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. ТюнингМультимедийные системы в автомобилях развиваются в нескольких направлениях: это попытки автопроизводителе...
Игровой смартфон Black Shark 4 возглавил...
Игровой смартфон Black Shark 4 возглавилНедавно компания Black Shark Technology анонсировала скорый дебют топового геймерского смартфона Black Sh...
Корпус Streacom DB4 вышел в титановой ра...
Корпус Streacom DB4 вышел в титановой раСетевые инсайдеры сообщили о выходе новой версии ПК-корпуса Streacom DB4, который отличается от ранее выш...
Cisco подвела итоги 2020 года в сфере об...
Cisco подвела итоги 2020 года в сфере обКомпания Cisco подвела итоги 2020 года в сфере обеспечения информационной безопасности. Пандемия и удален...
Смартфон Samsung Galaxy M02s оценен в $1...
Смартфон Samsung Galaxy M02s оценен в $1Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M02s, которая будет стоить 135...
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor