Игровой сервис Cloud Gaming Shadow подает заявление на банкротство

Shadow.tech - это облачный игровой сервис, разработанный французской компанией Blade. В отличие от других сервисов, таких как Google Stadia или GeForce Now, сервис не ограничивается запуском видеоигр, поскольку Shadow.tech обеспечивает удаленный доступ ко всей инфраструктуре ПК. В октябре 2019 года у Shadow было более 70000 пользователей.

Суд Парижа вынес постановление, что поставщик игровых серверов 2CRSi, используемый Shadow, оставляет за собой право взять оборудование на сумму 30,2 миллиона евро для оплаты задолженности, а филиал компании в США также подал заявление о банкротстве.