Илон Маск подумывает о запуске собственной социальной сети

Генеральный директор Tesla, Илон Маск серьезно думает о создании новой платформы для социальных сетей, сообщил миллиардер в своем твите в субботу. Маск отвечал на вопрос пользователя Twitter о том, рассмотрит ли он возможность создания платформы для социальных сетей, состоящей из алгоритма с открытым исходным кодом и такого, который будет отдавать приоритет свободе слова и где пропаганда будет минимальной. Маск, сам активный пользователь Twitter, в последнее время критически относится к платформе социальных сетей и ее политике. Он сказал, что компания подрывает демократию, не придерживаясь принципов свободы слова.

Его твит появился на следующий день после того, как он провел опрос в Твиттере, в котором спрашивал пользователей, верят ли они, что Твиттер придерживается принципа свободы слова, которому более 70 процентов проголосовали «против».