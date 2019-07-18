Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink

Нейроинтерфейсы являются давней мечтой гиков и воспринимаются, как неотъемлемый атрибут будущего. Сейчас подобные технологии уже не кажутся такой уж фантастикой. Перспективной разработкой заинтересованы многие компании и Neuralink Илона Маска — не исключение. На днях она представила устройство, благодаря которому человек сможет управлять компьютером силой мысли.

Детище Neuralink представляет собой систему из процессора и 1500 электродов, вживлённых рядом с синапсами и нейронами. Каждый электрод в четыре раза тоньше человеческого волоса, а за их точное размещение отвечает специальный робот. Все считанные сигналы будут передаваться в подключенный к компьютеру наушник. Как сообщает Маск, учёные уже проводили опыты на крысах и обезьянах, причём последние даже смогли управлять компьютером. Опыты над людьми запланированы на следующий год.