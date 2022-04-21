Илон Маск раскрывает планы по запуску роботакси к 2024 году

В среду Tesla сообщила о еще одном рекордном квартале роста прибыли по более дорогим автомобилям и заявила, что ее план производства на 2022 год выполняется, несмотря на продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и недавние меры по блокировке COVID-19 в Китае. Также Илон Маск во время разговора о прибылях и убытках компании рассказал, что Tesla рассчитывает начать массовое производство роботакси без руля и педалей к 2024 году.

Встречные ветры, с которыми сталкивается компания, включают рост затрат на сырье, а также недельный простой на заводе в Шанхае из-за последних ограничений правительства Китая в связи с COVID-19. Тем не менее Маск сказал, что «кажется вероятным», что в 2022 году компания произведет более полутора миллионов автомобилей, что превысит долгосрочную цель компании по росту производства не менее чем на 50 процентов. «Мы очень быстро растем из года в год и по-прежнему уверены, что в обозримом будущем превысим 50-процентный рост», — сказал Маск на конференции с инвесторами.
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