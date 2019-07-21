Илон Маск сказал, в 2023 году можно будет высадить человека на Луну

«Прозвучит безумно, но я думаю, что мы сможем совершить посадку корабля на Луну менее чем через два года. Разумеется, первый полет и высадка аппарата на спутник будет проводиться в беспилотном режиме. Так что, может быть через год или два после этого мы могли бы отправить туда уже команду. Я бы сказал, в течение четырех лет, не более», — заявил Маск в своем последнем интервью журналу Time. Отправка людей на Луну на борту космического корабля компании SpaceX станет возможной уже в 2023 году, за год до того, когда американское государственное аэрокосмическое агентство NASA собирается отправить лунную миссию «Артемида».В составе экипажа миссии к Луне впервые в истории полетит женщина.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что для пилотируемой программы к спутнику Земли государственное космическое агентство будет использовать свою собственную сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS). Илон Маск сказал, что его компании будет проще самой отправить ракету на Луну, чем пытаться убедить NASA в том, что SpaceX способна сделать это. Само агентство NASA до сих пор не решило сколько денег ей потребуется для лунной миссии в 2024 году.