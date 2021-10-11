Илон маск планирует заняться созданием сверхзвуковыми электрическими самолетами

После создания электромобилей, грузовиков и преобразований в освоении космоса магнат-миллиардер Илон Маск, также обратил внимание на электрические самолеты с вертикальным подъемом. Он сказал, что мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет, в котором использовалась бы технология вертикального взлета и посадки (VTOL). Что касается Маска, известного тем, что он принимает нестандартные решения, которые поначалу кажутся слишком диковинными, это не должно вызывать удивления. Он рассказал о своем желании войти в авиационную промышленность.

Помимо того, что он возглавил многомиллиардные компании Tesla и SpaceX, Маск основал стартап Neuralink, который занимается разработкой имплантируемых интерфейсов мозг-машина, а также проект по прокладке туннелей The Boring Company. Он также является соучредителем исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI. Помимо этого, он часто вникает в вопросы, связанные с криптоиндустрией, через свой аккаунт в Twitter. С помощью SpaceX Маск заявил, что хочет колонизировать Марс и сделать людей «многопланетным» видом.
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