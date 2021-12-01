Imint анонсирует Gen 4 Vidhance Video Stabilization

Imint - компания, которая разрабатывает технологию для стабилизации видео для смартфонов, нательных камер, умных очков, дронов а также их технологии уже используются в миллионах смартфонов по всему миру. Они работали с Xiaomi, Motorola, Oppo, vivo, OnePlus, nubia и Infinix для алгоритма EIS Imint. На этот раз Шведская компания анонсирует свою новую технологию «Vidhance» четвертого поколения. Новый движок стабилизации протестирован неназванными ведущими производителями смартфонов. Этот движок удаляет нежелательное движение из видео со смартфона, оставляя позади плавное, запланированное движение.

Помимо нового движка, были внесены улучшения для более оптимизированной работы памяти. Упреждающая обработка Vidhance не снижает энергопотребление для производительности памяти.
Комментарии и отзывы Gen 4 Vidhance Video Stabilization
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