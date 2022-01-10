Immervision представляет самый тонкий в мире модуль камеры для ноутбуков

Immervision, ведущий мировой разработчик передовых систем машинного зрения, сочетающих в себе оптику, обработку изображений и технологию слияния датчиков, объявила о своем новом 8-мегапиксельном широкоугольном модуле камеры для ноутбуков, планшетов и блокнотов с запатентованной технологией Immervision. Комбинация сверхширокоугольного объектива и датчика на 8 МП от Immervision имеет толщину всего 3,8 мм и предлагает высококачественное решение для различных приложений, требующих более высокого разрешения, широкого поля зрения и расширенного контроля искажений. Это решение может работать с различными сценариями видеоконференцсвязи, захватывая большие сцены с оптимальным охватом сенсора изображения, плотностью пикселей и качеством.

Производители ноутбуков, отвечая на потребности клиентов в высококачественных видеоконференциях, сталкиваются с трудной проблемой увеличения разрешения видеовызовов и поля зрения камеры при ограниченном пространстве для установки передового аппаратного обеспечения камеры. Они должны найти способы уменьшить как линзы, так и модуль камеры. Многие не могут добиться этого, и им приходится бороться с искаженными изображениями, камерами с низким разрешением и узким полем зрения, которые плохо работают в условиях низкой освещенности.
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