Имплантация и протезирование зубов

С каждым годом имплантация зубов становится все более популярным решением проблем с протезированием и восстановлением сияющей улыбки. Однако видов имплантов и клиник, предлагающих соответствующую услугу, огромное множество. В этой заметке мы расскажем, из чего состоит популярная процедура и на что стоит обратить внимание.
ИмплантатЭто искусственный титановый корень, который устанавливается в кость на место потерянного зуба. Почему титан? Дело в том, что этот материал обладает невероятной способностью к приживлению в костной ткани. Что до имплантированного зуба, то он состоит из трех частей: имплантата, абатмента и коронки. Абатмент представляет собой переходный элемент, который соединяет имплантат с коронкой. Преимущество технологии в том, что в случае необходимости абатмент и коронку можно заменить, а имплантат вживляется навсегда.
ТехнологииА вы знали, что специалисты насчитывают более 2 000 систем для имплантации зубов? Среди них есть и технологии, пользующиеся заслуженной популярностью. Одной из таких является технология All on 4 имплантация. Её применяют для восстановления зубного ряда верхней и нижней челюстей при слабой или средней атрофии костной ткани. В чем главные преимущества данной технологии?
СрокиВо-первых, операцию можно выполнить сразу после удаления зубов. Во-вторых, конструкцию из абатмента и импланта можно установить спустя всего шесть часов после вживления импланта. В-третьих, установка импланта занимает всего пару минут. В-четвертых, благодаря хорошей стабилизации, импланты приживаются за 2-4 месяца.
ЭффективностьДанная технология гарантирует возврат жевательной функции в течение нескольких дней после имплантации, а остеоинтеграция импланта происходит на фоне эксплуатации протеза. Данный подход является универсальным и подходит почти всем пациентам – при полной или частичной адентции, и даже в случаях острого пародонтоза.
Одним из плюсов технологии можно назвать и вживление имплантов в участки костной ткани, которые могут похвастаться большим объемом и плотностью – а это гарантирует отличную стабилизацию. А еще имплантация по протоколам мгновенной нагрузки обойдется дешевле классического подхода благодаря применению 3D моделирования и меньшего количества стадий лечения. Чтобы окончательно удостовериться в эффективности данной технологии, советуем вам почитать All on 4 протезирование отзывы – эти люди опробовали на себе комплекс на четырех имплантах и вновь радуют родных и близких красивой улыбкой.