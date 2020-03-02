Имплантация и протезирование зубов

С каждым годом имплантация зубов становится все более популярным решением проблем с протезированием и восстановлением сияющей улыбки. Однако видов имплантов и клиник, предлагающих соответствующую услугу, огромное множество. В этой заметке мы расскажем, из чего состоит популярная процедура и на что стоит обратить внимание.

Имплантат

Это искусственный титановый корень, который устанавливается в кость на место потерянного зуба. Почему титан? Дело в том, что этот материал обладает невероятной способностью к приживлению в костной ткани. Что до имплантированного зуба, то он состоит из трех частей: имплантата, абатмента и коронки. Абатмент представляет собой переходный элемент, который соединяет имплантат с коронкой. Преимущество технологии в том, что в случае необходимости абатмент и коронку можно заменить, а имплантат вживляется навсегда.

Технологии

А вы знали, что специалисты насчитывают более 2 000 систем для имплантации зубов? Среди них есть и технологии, пользующиеся заслуженной популярностью. Одной из таких является технология All on 4 имплантация . Её применяют для восстановления зубного ряда верхней и нижней челюстей при слабой или средней атрофии костной ткани. В чем главные преимущества данной технологии?

Сроки

Эффективность

Во-первых, операцию можно выполнить сразу после удаления зубов. Во-вторых, конструкцию из абатмента и импланта можно установить спустя всего шесть часов после вживления импланта. В-третьих, установка импланта занимает всего пару минут. В-четвертых, благодаря хорошей стабилизации, импланты приживаются за 2-4 месяца.Данная технология гарантирует возврат жевательной функции в течение нескольких дней после имплантации, а остеоинтеграция импланта происходит на фоне эксплуатации протеза. Данный подход является универсальным и подходит почти всем пациентам – при полной или частичной адентции, и даже в случаях острого пародонтоза.