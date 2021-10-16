IndiEV представляет электромобиль Indi One со встроенным игровым ПК

Компания под названием IndiEV вышла из режима невидимости с небольшим прототипом электромобиля под названием Indi One, стоимость которого, по ее словам, будет стоить всего 45000 долларов - автомобиль будет запущен в конце 2022 года.

IndiEV хочет привести Indi One в действие масштабируемым литий-ионным аккумулятором который можно адаптировать для более доступных или дорогих моделей или будущих автомобилей. Он хочет воспользоваться дополнительным пространством, предоставляемым более простой архитектурой электромобилей, чтобы делать интересные вещи в салоне, он сочетает в себе футуристический экстерьер с несколько минималистичным интерьером.

Компания обещает, что Indi One станет первым автомобилем со встроенным суперкомпьютером, который, по его словам, будет поддерживать все виды игровых и развлекательных приложений внутри системы. IndiEV поделился, что этот «суперкомпьютер» - это просто пользовательский ПК с Windows с процессором i7 и видеокартой Nvidia RTX2080.

Компания продемонстрировала работающий, собранный вручную прототип автомобиля с двумя 15-дюймовыми сенсорными экранами на приборной панели - один для отдельной информационной системы транспортного средства на базе Linux и один для ПК для людей, использующих гарнитуры VR на заднем сиденье во время движения.

Комментарии и отзывы Indi One
Tesla заплатит огромный штраф за дискриминацию чернокожих…
Tesla заплатит огромный штраф за дискриминацию чернокожихПо сообщению Washington Post, Tesla было приказано выплатить 137 миллионов долларов в качестве компенсаци…
Citroen AMI предложит варианты декоративной настройки…
Citroen AMI предложит варианты декоративной настройкиCitroen объявил, что предложит ряд различных вариантов индивидуальной настройки для своего Citroen AMI. Н…
General Motors представляет электромобили с запасом хода 600…
General Motors представляет электромобили с запасом хода 600General Motors строит новый исследовательский центр по аккумуляторным батареям в Мичигане, чтобы реализов…
Toyota представила прогулочный электронный самокат Toyota C …
Toyota представила прогулочный электронный самокат Toyota C Популярный японский автопроизводитель Toyota, представила новый трехколесный электрический самокат, получ…
Samsung Galaxy S21 FE засветился в Google Play Console…
Samsung Galaxy S21 FE засветился в Google Play ConsoleСмартфон Samsung Galaxy S21 FE уже был одобрен к выходу всеми основными регуляторами, а сегодня аппарат з…
Tesla будет принимать биткоины за автомобили…
Tesla будет принимать биткоины за автомобилиРанее в этом году Tesla начала принимать биткоины в качестве способа оплаты за свои автомобили, но через …
Hyundai выпустила автомобиль с цифровым ключом Samsung…
Hyundai выпустила автомобиль с цифровым ключом SamsungАвтоконцерн Hyundai сообщил в четверг, что его грядущий кроссовер GV60 будет первым автомобилем, который …
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилейРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor