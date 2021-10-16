IndiEV представляет электромобиль Indi One со встроенным игровым ПК

Компания под названием IndiEV вышла из режима невидимости с небольшим прототипом электромобиля под названием Indi One, стоимость которого, по ее словам, будет стоить всего 45000 долларов - автомобиль будет запущен в конце 2022 года.

IndiEV хочет привести Indi One в действие масштабируемым литий-ионным аккумулятором который можно адаптировать для более доступных или дорогих моделей или будущих автомобилей. Он хочет воспользоваться дополнительным пространством, предоставляемым более простой архитектурой электромобилей, чтобы делать интересные вещи в салоне, он сочетает в себе футуристический экстерьер с несколько минималистичным интерьером.

Компания обещает, что Indi One станет первым автомобилем со встроенным суперкомпьютером, который, по его словам, будет поддерживать все виды игровых и развлекательных приложений внутри системы. IndiEV поделился, что этот «суперкомпьютер» - это просто пользовательский ПК с Windows с процессором i7 и видеокартой Nvidia RTX2080.

Компания продемонстрировала работающий, собранный вручную прототип автомобиля с двумя 15-дюймовыми сенсорными экранами на приборной панели - один для отдельной информационной системы транспортного средства на базе Linux и один для ПК для людей, использующих гарнитуры VR на заднем сиденье во время движения.