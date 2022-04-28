Индия ведет переговоры с Intel и TSMC о создании местных заводов по производству полупроводников

Индия, по-видимому, ведет переговоры с крупными производителями микросхем Intel, GlobalFoundries и даже TSMC о возможности создания в регионе передовых местных заводов по производству полупроводников.

Согласно отчету, переход из Индии происходит, поскольку он стремится привлечь в страну больше высокотехнологичных производств. Буквально в прошлом году правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди объявило о разработке плана стимулирования на сумму 10 миллиардов долларов США. Эта крупная сумма должна покрыть примерно половину затрат любого производителя микросхем. Проще говоря, фонд был попыткой привлечь производителей дисплеев и полупроводников для создания завода в стране. Благодаря этим стимулам правительство Индии стремится конкурировать со своим соседом, Китаем, а также стать заметной фигурой в сегменте производства электроники. По словам Раджива Чандрасекара, бывшего инженера Intel: «Большую часть предложений этим крупным компаниям я делаю сам. Мы встречаемся с руководителями, разговариваем с ними, делаем презентации». Но, к сожалению, попытки привлечь какого-либо крупного чипового гиганта все еще сомнительны, поскольку такие фирмы, как Samsung и TSMC, ежегодно инвестируют десятки миллиардов долларов в расширение своих производственных мощностей. Кроме того, производство полупроводников также требует высокого спроса со стороны региона, в котором расположены заводы. Это и логистика, и водоснабжение, и энергоснабжение.
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