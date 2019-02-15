Инфракрасный бездымный гриль Tenergy Redigrill

Уверенно готовьте в помещении с помощью бездымного инфракрасного гриля Tenergy Redigrill.

Используя бездымную технологию, это устройство производит на 80% меньше дыма, чем стандартные электрические грили в помещении. Redigrill направляет инфракрасное тепло на поверхность, в то время как охлаждающий поддон улавливает масло прежде чем он превратятся в дым. Кроме того, мощный нагревательный элемент мощностью 1660 Вт готовит любые продукты, включая мясо, птицу, рыбу и овощи.

Технология инфракрасного нагрева также равномерно распределяет тепло на верхней части гриля, обеспечивая равномерное приготовление пищи. Кроме того, бездымный инфракрасный гриль достигает оптимальной температуры гриля всего за шесть минут. Благодаря своей антипригарной поверхности и съемным деталям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, Redigrill легко чистить. Стоимость гриля составляет 180 долларов.