Innolith AG разрабатывает батарею высокой плотности

Швейцарский стартап Innolith AG, специализирующийся на неорганических литий-ионных батареях, разрабатывает свою батарею высокой плотности, которая может обеспечить расстояние в 1000 км на одном заряде.

Впервые в мире компания планирует внедрить 1000 Вт в аккумуляторную батарею, и сократить производственные затраты, отказавшись от дорогих материалов. Для сравнения: электромобиль самого длинного диапазона на рынке модель Tesla высшего уровня S предлагает диапазон до 500 км благодаря литий-ионной батарее мощностью 100 кВт-ч. Innolith AG утверждает, что использование неорганических электролитов устраняет основную причину возгорания электромобилей.