Инновация и благополучие человека

2019-08-22, Автор - Мария Шмелева; [41]
Аналитики Lenovo также заявили, что технологии положительно влияют психическое здоровье и благополучие людей, особенно родителей. Большинство (78%) работающих родителей заявили, что технологии помогают им ощущать эмоциональную связь со своими детьми, даже когда те находятся вдали от дома. 83% согласились с тем, что благодаря новым технологиям им легче чувствовать уверенность в том, что их дети находятся в безопасности.Исследование показало, что технологии помогают старшему поколению находить общий язык с молодыми людьми, а также чувствовать себя более живыми и осведомленными. 75% респондентов отметили, что технологии помогают им оставаться на связи с семьей и друзьями, которые живут далеко.В Китае, например, 70% участников опроса заявили, что технологии заставляют их чувствовать себя лучше. По их словам, развитие технологий и простота их использования позволяет создать связь между поколениями. Особенно это отметили те, кто ранее ощущал себя далеким от технически подкованной молодежи. Такое же мнение высказали и жители других стран со всего мира.В ходе исследования специалисты Lenovo опросили более 15 000 человек со всего мира, включая США, Мексику, Бразилию, Китай, Индию, Японию, Великобританию, Германию, Францию и Италию. Оказалось, что 40% респондентов ощущают себя моложе благодаря IT. В среднем люди, активно использующие современные технологии, чувствуют себя моложе на 11 лет.


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