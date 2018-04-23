Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHEAT

2018-04-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hoover KEEPHEAT; [118]
Hoover KEEPHEAT – революционное решение, созданное для приготовления и горячего хранения пищи с сохранением всех питательных веществ и вкусовых свойств еды.

Hoover – это бренд, который всегда ассоциировался с инновациями и передовым дизайном. В этом году на международной выставке Eurocucina 2018, прошедшей с 17 по 22 апреля в Милане, Candy Group представил духовой шкаф Hoover KEEPHEAT, не имеющий аналогов на рынке бытовой техники для дома. Благодаря поистине революционной технологии ExeverTM духовой шкаф не только приготовит пищу, но и сохранит ее без потери вкусовых качеств таким образом, что приготовленное блюдо будет готово к употреблению в любое время. Запатентованная технология ExeverTM была разработана совместно с учеными Университета Пармы, а также с международной группой разработчиков.

Hoover KEEPHEAT позволяет пользователю всегда иметь в доме приготовленное блюдо, готовое к сервировке в любой удобное время. При этом аромат, вкус пищи и состав питательных веществ будут полностью сохранены. Это стало возможным благодаря внедрению специальной технологии приготовления и хранения пищи на низких температурах, ранее используемой только профессионалами.

Hoover KEEPHEAT – это действительно инновационный продукт, который приготовит пищу и сохранит ее при температуре 62°С или 70°С в зависимости от вида продукта. Пища, приготовленная таким образом, становится еще более полезной, так как сохраняет в себе необходимые человеку питательные вещества, и, в отличие от еды, приготовленной и сохраняемой традиционными способами, всегда готова к подаче без необходимости в дополнительном разогреве.

Таким образом, используя духовой шкаф Hoover KEEPHEAT, вы можете приготовить любимое блюдо, например, в выходной день, когда у вас будет больше свободного времени, а съесть его на неделе, в полной мере насладившись неизменным вкусом и ароматом. Эксклюзивные технологии позволяют домашнему пользователю получать максимальную пользу от инноваций, которые используют профессионалы, всегда имея возможность готовить и употреблять здоровую пищу быстро в удобное время. Тайм-менеджмент, не иначе.

Используя приложение Wizard, пользователь получает доступ к книге рецептов с широким выбором блюд, разнообразных идей и интересных решений, а также возможность осуществления мониторинга и дистанционного управления духовым шкафом Hoover KEEPHEAT.

Несомненно, духовой шкаф Hoover KEEPHEAT стал главным героем стенда Hoover на Eurocucina 2018. При его создании были учтены все ценности, которыми руководствуется Candy Group при разработке новых продуктов Hoover: инновации, стиль, забота о потребителе.

В широкую продажу в Европе духовой шкаф Hoover KEEPHEAT поступит во второй половине 2019 года.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Spiegel Saturn. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Saturn. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор HARPER HDRS-788. Радиоприемник для любителей классикиОбзор HARPER HDRS-788. Радиоприемник для любителей классики
Обзор CROWN CMGH-101T. Достойная игровая гарнитураОбзор CROWN CMGH-101T. Достойная игровая гарнитура
Обзор MEElectronics X6 Plus. Лучшее, что есть для спортаОбзор MEElectronics X6 Plus. Лучшее, что есть для спорта
Обзор AERMOO V1. Лучшая защищенная беспроводная колонкаОбзор AERMOO V1. Лучшая защищенная беспроводная колонка
Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHE...
Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHEHoover KEEPHEAT – революционное решение, созданное для приготовления и горячего хранения пищи с сохранени...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynКорпуса Lian Li всегда были достаточно странными и дорогостоящими. Не всегда понятно по какой причине про...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SВ последнее время игровые кресла стали достаточно популярными, но стоимость этих решений слишком высока, ...
Обзор Dead Rivals. Неплохой шутер...
Обзор Dead Rivals. Неплохой шутерНа примере игры Dead Rivals можно продемонстрировать современные проблемы мобильного рынка приложений раз...
Предварительный обзор Acer Chromebox CXI...
Предварительный обзор Acer Chromebox CXIСтоит сказать, что рынок неттопов в прошлом году постоянно развивался и показывали массу новых решений, н...
Предварительный обзор Misfit Path. Давне...
Предварительный обзор Misfit Path. ДавнеСтоит отметить, что эпоха умных часов прошла, даже не успев толком начаться. Дело в том, что большие комп...
Предварительный обзор ASUS X407 и X507. ...
Предварительный обзор ASUS X407 и X507. Вы удивитесь, но далеко не всем нужны игровые ноутбуки с высокой производительностью или MacBook для рабо...
Обзор Human Evolution. Неплохой такой кл...
Обзор Human Evolution. Неплохой такой клВ последнее время я стал оценивать качество игрового продукта исходя из того, что он мне предоставляет в ...
Общий обзор стенда Candy и Hoover на Eur...
Общий обзор стенда Candy и Hoover на EurДрузья, у нас для вас очень интересный репортаж. наша редакция посетила интересное мероприятие EuroCucina...
Предварительный обзор Jinga Pass. Недоро...
Предварительный обзор Jinga Pass. НедороБольшинство крупных производителей стараются получить со своих смартфонов максимальную прибыль. В принцип...
Обзор Pluszle. Математика на скорость...
Обзор Pluszle. Математика на скоростьСтоит сразу отметить, что игры вроде Pluszle понравятся далеко не всем в силу своей направленности — это ...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkНа протяжении длительного времени в сети говорили об игровом смартфоне компании Xiaomi, но никто точно не...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor