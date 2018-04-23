Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHEAT

Hoover KEEPHEAT – революционное решение, созданное для приготовления и горячего хранения пищи с сохранением всех питательных веществ и вкусовых свойств еды.

Hoover – это бренд, который всегда ассоциировался с инновациями и передовым дизайном. В этом году на международной выставке Eurocucina 2018, прошедшей с 17 по 22 апреля в Милане, Candy Group представил духовой шкаф Hoover KEEPHEAT, не имеющий аналогов на рынке бытовой техники для дома. Благодаря поистине революционной технологии ExeverTM духовой шкаф не только приготовит пищу, но и сохранит ее без потери вкусовых качеств таким образом, что приготовленное блюдо будет готово к употреблению в любое время. Запатентованная технология ExeverTM была разработана совместно с учеными Университета Пармы, а также с международной группой разработчиков.

Hoover KEEPHEAT позволяет пользователю всегда иметь в доме приготовленное блюдо, готовое к сервировке в любой удобное время. При этом аромат, вкус пищи и состав питательных веществ будут полностью сохранены. Это стало возможным благодаря внедрению специальной технологии приготовления и хранения пищи на низких температурах, ранее используемой только профессионалами.

Hoover KEEPHEAT – это действительно инновационный продукт, который приготовит пищу и сохранит ее при температуре 62°С или 70°С в зависимости от вида продукта. Пища, приготовленная таким образом, становится еще более полезной, так как сохраняет в себе необходимые человеку питательные вещества, и, в отличие от еды, приготовленной и сохраняемой традиционными способами, всегда готова к подаче без необходимости в дополнительном разогреве.

Таким образом, используя духовой шкаф Hoover KEEPHEAT, вы можете приготовить любимое блюдо, например, в выходной день, когда у вас будет больше свободного времени, а съесть его на неделе, в полной мере насладившись неизменным вкусом и ароматом. Эксклюзивные технологии позволяют домашнему пользователю получать максимальную пользу от инноваций, которые используют профессионалы, всегда имея возможность готовить и употреблять здоровую пищу быстро в удобное время. Тайм-менеджмент, не иначе.

Используя приложение Wizard, пользователь получает доступ к книге рецептов с широким выбором блюд, разнообразных идей и интересных решений, а также возможность осуществления мониторинга и дистанционного управления духовым шкафом Hoover KEEPHEAT.Несомненно, духовой шкаф Hoover KEEPHEAT стал главным героем стенда Hoover на Eurocucina 2018. При его создании были учтены все ценности, которыми руководствуется Candy Group при разработке новых продуктов Hoover: инновации, стиль, забота о потребителе.В широкую продажу в Европе духовой шкаф Hoover KEEPHEAT поступит во второй половине 2019 года.