Инсайдер рассекретил планшет Redmi K Pad 2

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о планшете Redmi K Pad 2, который будет представлен 21 апреля. Итак, сообщается о 8,8-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 3K+ и кадровой частотой 165 Гц, топовой 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 c максимальной частотой 4,1 ГГц и графическим ускорителем Mali G1-Ultra MC12 (частота 1716 МГц), системе охлаждения с испарительной камерой площадью 15 300 мм2, батарее ёмкостью 9100 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, крупных динамиках с настройкой звука от Bose, двух вибромоторах, дактилоскопическом сенсоре в кнопке питания и цельнометаллическом корпусе в черной, серебристой и фиолетовой расцветках.

Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
