Инсайдеры показали дизайн AR-шлема Apple

Буквально вчера Apple объявила о том, что проведёт своё мероприятие WWDC 2023 начиная с 5 июня, чтобы представить новое программное обеспечение. Если Apple последует тому же формату, что и в прошлом году, мы также можем увидеть новое аппаратное обеспечение на данном мероприятии. Например, в прошлом году компания анонсировала переработанный MacBook Air с чипом M2, а в этом году мы ожидаем, что компания объявит о выпуске более крупного MacBook Air с диагональю экрана 15 дюймов, а также долгожданного AR-шлема. В честь этого инсайдеры даже представили новые изображения якобы слитого шлема дополненной реальности, которые выглядят крайне привлекательно, но, конечно, говорить о их достоверности сложно.

Кроме того, стоит понимать, что у такого крупного проекта от такой крупной студии на самом деле есть множество прототипов и вариантов дизайна нового шлема дополненной реальности, так что говорить о том, что производитель выпустит исключительно такой вариант было бы странно. Есть большая вероятность того, что производитель просто сделал с десяток дизайнов корпуса своего нового устройства, а инсайдеры подхватили эту информацию и отправили в сеть. Будем надеяться, что производитель на самом деле продумал более интересный вариант внешнего вида, так как пока что слитые изображения новинки совершенно не впечатляют в плане стиля — это просто белый корпус из пластика с кабелями чёрного или серого цвета. Такое мы уже видели очень много раз на самом деле.