Инсайдеры показали дизайн AR-шлема Apple

Кроме того, стоит понимать, что у такого крупного проекта от такой крупной студии на самом деле есть множество прототипов и вариантов дизайна нового шлема дополненной реальности, так что говорить о том, что производитель выпустит исключительно такой вариант было бы странно. Есть большая вероятность того, что производитель просто сделал с десяток дизайнов корпуса своего нового устройства, а инсайдеры подхватили эту информацию и отправили в сеть. Будем надеяться, что производитель на самом деле продумал более интересный вариант внешнего вида, так как пока что слитые изображения новинки совершенно не впечатляют в плане стиля — это просто белый корпус из пластика с кабелями чёрного или серого цвета. Такое мы уже видели очень много раз на самом деле.