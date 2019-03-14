Insta360 EVO выглядит необычно

Представлена довольно интересная и очень необычная камера под названием Insta360 EVO, которая позволяет снимать видео в 360 градусов. Это уже не новость и на рынке масса подобных устройств, но это не главное. Дело в том, что корпус камеры состоит из двух одинаковых камер, которые складываются пополам. Если же разложить половинки, то вы получаете две камеры, смотрящие в одну сторону. И в этом положении можно снимать видео в 3D без какого-то дополнительного оборудования. То есть, вы можете снять классную панораму, а потом снять еще что-то в 3D и получить очень крутой контент. Конечно, не совсем понятно как обычный пользователь будет монтировать видео в таком формате, но выглядит устройство очень интересно и явно выделяется на фоне других.