Insta360 Evo захватывает кадр на 180 и 360 градусов

Компания Insta360 выпустила эксцентричное устройство которое стремится более эффективно использовать ваши VR-гарнитуры.

Новая Insta360 Evo представляет собой двухрежимную камеру, которая захватывает 360 градусов контента при складывании в куб, а также 180 3D контента в развернутом виде. Более того, эта конвертируемая камера может транслировать только что снятый контент прямо на такие устройства, как HTC Vive Focus, Oculus Go и Samsung Gear VR, что, вероятно, побудит пользователей создавать больше VR-контента.

Insta360 Evo - это по сути One X 360, превращенный в складной форм-фактор, но при цене 420 долларов. Самым очевидным отличием здесь является новый режим захвата на 180 градусов, который автоматически включается, когда вы разворачиваете Evo и фиксируете его положение, используя верхнюю защелку. Тогда вам нужно просто переключить фото или видео перед началом съемки, вы можете управлять всем этим на самой камере или с помощью сопутствующего приложения через соединение Wi-Fi. Владельцы Oculus Go, Samsung Gear VR и HTC Vive Focus смогут подключать свои гарнитуры напрямую к Evo через WiFi, затем они могут передавать файлы поверх или даже передавать видео в пределах.