Instagram начинает тестировать платные подписки, чтобы помочь авторам контента зарабатывать деньги

Еще в июне 2020 года Facebook запустил подписки, чтобы помочь авторам зарабатывать деньги при поддержке своих сообществ. Теперь эта бизнес-модель распространилась на Instagram, поскольку компания объявила о подписках в Instagram. С помощью подписок, Instagram стремится помочь создателям на своей платформе «развивать более тесные связи со своими наиболее активными подписчиками и увеличивать свой ежемесячный доход, предоставляя подписчикам доступ к эксклюзивному контенту и преимуществам», и как только подписчики подписываются на создателей, они получают преимущества «Жизни подписчика», «Истории подписчика» и «Значки подписчика».

Функция «Подписки» позволит создателям разблокировать кнопку «Подписаться» в своем профиле Instagram и установить ежемесячную цену по своему выбору. И, сославшись на свое обязательство поддерживать создателей платформы, Instagram заявил, что не будет взимать плату за эти подписки с создателей до 2023 года.
Комментарии и отзывы Instagram
Disney возвращается на YouTube…
Disney возвращается на YouTubeDisney и YouTube достигли соглашения, согласно которому 17 каналов и контент Disney будут доступны в рамк…
Теперь вы можете устанавливать приложения для Android TV пря…
Теперь вы можете устанавливать приложения для Android TV пряПопытка перемещаться по вашему смарт-телевизору с помощью пульта дистанционного управления может расстраи…
AxiomTek представляет 4-слотовый IPC IPC970…
AxiomTek представляет 4-слотовый IPC IPC970Axiomtek - всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработкой и производством с…
Подробности об iMac Pro 2022 года…
Подробности об iMac Pro 2022 годаОжидается, что iMac Pro 2022 года будет выпущен в следующем году, и теперь у нас есть более подробная инф…
Shuttle представляет надежные безвентиляторные ПК на основе …
Shuttle представляет надежные безвентиляторные ПК на основе Shuttle в настоящее время продает два компактных мини-ПК, которые также отлично подходят для работы вдали…
Механическая клавиатура со встроенным компьютером Multi-max …
Механическая клавиатура со встроенным компьютером Multi-max Разработчики Raspberry Pi создали уникальную клавиатуру со встроенным компьютером Multi-max Raspberry Pi.…
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузло…
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузлоКомплект разработчика NVIDIA Arm HPC - это интегрированная аппаратная и программная платформа для создани…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройст…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройстApple недавно выпустила обновление macOS 12 Monterey для соответствующих устройств Mac, которое впервые б…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor