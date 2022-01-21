Instagram начинает тестировать платные подписки, чтобы помочь авторам контента зарабатывать деньги

Еще в июне 2020 года Facebook запустил подписки, чтобы помочь авторам зарабатывать деньги при поддержке своих сообществ. Теперь эта бизнес-модель распространилась на Instagram, поскольку компания объявила о подписках в Instagram. С помощью подписок, Instagram стремится помочь создателям на своей платформе «развивать более тесные связи со своими наиболее активными подписчиками и увеличивать свой ежемесячный доход, предоставляя подписчикам доступ к эксклюзивному контенту и преимуществам», и как только подписчики подписываются на создателей, они получают преимущества «Жизни подписчика», «Истории подписчика» и «Значки подписчика».

Функция «Подписки» позволит создателям разблокировать кнопку «Подписаться» в своем профиле Instagram и установить ежемесячную цену по своему выбору. И, сославшись на свое обязательство поддерживать создателей платформы, Instagram заявил, что не будет взимать плату за эти подписки с создателей до 2023 года.