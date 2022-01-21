Instagram снизит видимость потенциально опасного контента

Instagram предпринимает дополнительные шаги, чтобы сделать «потенциально опасный» контент менее заметным в приложении. Компания заявляет, что алгоритм, определяющий способ упорядочения сообщений в лентах пользователей и в историях, теперь будет снижать приоритет контента, который может содержать издевательства, ненавистнические высказывания или может подстрекать к насилию.

Правила Instagram уже запрещают этот контент, но изменение может затронуть те пограничные посты или контент, который еще не дошел до модераторов. До сих пор Instagram пытался скрыть потенциально нежелательный контент от более общедоступных частей приложения, но это не изменило то, как оно отображается для пользователей, которые подписаны на учетные записи, публикующие такие типы сообщений. Теперь посты, «похожие» на ранее удаленные, будут скрываться от подписчиков аккаунта. Представитель Meta сказал, что «потенциально опасные» сообщения могут быть в конечном итоге удалены, если сообщение нарушает какие-либо правила сообщества.
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