Insurgency Sandstorm шутер от разработчика New World Interactive

Insurgency: Sandstorm - многопользовательская тактическая видеоигра от первого лица, разработанная студией New World Interactive и изданная компанией Focus Home Interactive.

Видеоигра Insurgency Sandstorm построена на игровом движке, Unreal Engine 4. Игра предлагает шесть режимов онлайн-игры и один режим совместной игры. Игра предлагает играть за определенный класс. Команды делятся на две стороны, "Безопасность" и "Повстанцы".

Проект будет представлен на выставке PAX East 2020. Официальной даты релиза 27 августа, видеоигра будет доступна на консолях.