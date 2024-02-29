Intel 10A представят в 2028 году

Сегодня компания Intel официально анонсировала передовой технологический процесс под названием 10A (на деле это 1 нм) — производитель планирует его внедрение примерно в 2028 году, но пока что это только предположение. Кроме того, стоит понимать, что значит, что компания Intel на текущий момент опережает тайваньского гиганта TSMC на три года, поскольку гигант рынка процессоров планирует представить свой собственный технологический процесс в 1 нм лишь к 2030 году. При этом компания Intel, к сожалению, не раскрыла деталей нового технологического процесса — представители бренда лишь отметили, что следует ожидать двузначного прироста производительности по сравнению с текущим поколением, но это очень туманные обещания.

При этом компания отмечает (и показывает на слайдах), что производство на узлах Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A начнётся только к 2026 году, плюс объёмы произведённой продукции по технологическому процессу Intel 14A и Intel 10A в 2028 году будет достаточно скудным. Впрочем, это вполне ожидаемо, потому что компания будет постепенно вводить в эксплуатацию новое оборудование, которое нужно будет настроить, протестировать и многое другое. Но в конечном итоге до конца текущего десятилетия можно ожидать запуска первых серийных моделей процессоров на технологическом процессе в 1 нанометр. Это очень важно для развития рынка технологий, потому что дальше идёт вопрос о транзисторах атомарного размера — ещё двадцать лет назад это казалось невозможным.