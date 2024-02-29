Intel 10A представят в 2028 году…

При этом компания отмечает (и показывает на слайдах), что производство на узлах Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A начнётся только к 2026 году, плюс объёмы произведённой продукции по технологическому процессу Intel 14A и Intel 10A в 2028 году будет достаточно скудным. Впрочем, это вполне ожидаемо, потому что компания будет постепенно вводить в эксплуатацию новое оборудование, которое нужно будет настроить, протестировать и многое другое. Но в конечном итоге до конца текущего десятилетия можно ожидать запуска первых серийных моделей процессоров на технологическом процессе в 1 нанометр. Это очень важно для развития рынка технологий, потому что дальше идёт вопрос о транзисторах атомарного размера — ещё двадцать лет назад это казалось невозможным.