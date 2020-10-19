Intel Alder Lake-S будет основан на 10 нм архитектуре

В сети появились изображения предполагаемого процессора 12-го поколения Intel Alder Lake-S. Архитектура Alder Lake-S будет основана на 10 нм техпроцессе. Ожидается, что запуск новых процессоров состоится во втором квартале 2021 года.

Alder Lake - это гибридная технология с большим (Golden Cove) и маленьким (Gracemont) ядрами. Особенностью новой платформы станет внедрение поддержки PCIe 5.0 (еще не подтверждено) и памяти DDR5. Alder Lake будет использовать новый сокет LGA1700. Как видно по изображению, Intel Alder Lake-S будет отличаться, площадь процессора увеличится до 37,5 x 45 мм. LGA1700 прослужит не менее трех поколений.
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