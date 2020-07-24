Intel Alder Lake-S намечен на вторую половину 2021 года

Компания Intel подтвердила, что её 10-нанометрвоые процессоры Alder Lake выйдут на рынок второй половине 2021 года и станут первыми настольными CPU с таким техпроцессом. До этого момента компания выпустит 11-е поколение Rocket Lake(S), которое станет последним процессором по технологий 14 нм.

К новым чипам Alder Lake приписывают по восемь мощных и энергоэффективных ядер в компоновке, а также фирменную графику Xe. В новой архитектуре ожидается несколько интересных нововведений, новый сокет LGA1700, поддержка оперативной памяти DDR5 и переход на PCI-E 4.0.