Intel Cannon Lake-U NUC с графикой AMD Radeon 500 Series

Intel вскоре запустит первую из серии новых мини-ПК на базе Windows (NUC), которые поставляются с процессором серии Cannon Lake-U. Кодовое имя этих моделей на самом деле является «Crimson Canyon» - и они могут объединить интегрированную графическую единицу AMD Radeon.В разных розничных магазинах первые модели с обозначениями типа NUC8I3CYSM2 и NUC8I3CYSM3 уже обнаружены, цены начинаются примерно по 450 евро каждый. Когда они действительно будут доступны, остается неясным. Однако листы спецификаций уже доступны по большей части. Он показывает, что Intel Core i3-8121U с двумя ядрами не имеет возможности Hyper-Threading, он будет иметь частоты 2,2 или 2,4 ГГц.